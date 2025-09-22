Yaklaşık 9,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede, kullanım ömrünü tamamlamış ve sık arıza veren hatlar yeni nesil polietilen borularla değiştiriliyor. İZSU Tire Teknik Şube Müdürlüğü Teknik Birim Amiri Osman Aydın, çalışmaları kendi personelleriyle yürüttüklerini belirterek, “Bu yöntemle yaklaşık **4,5 milyon liralık tasarruf sağlıyoruz. Yeni hatlarımız uzun yıllar Tire’ye güvenli ve sağlıklı su ulaştıracak” dedi.

İZSU, son iki yılda Tire’de önemli altyapı projelerine imza attı. İlçede 15 farklı noktada sondaj kuyuları açılırken, 11 mahallede yeni kuyular için ihale süreci başlatıldı. 48 kuyuda bakım ve onarım yapıldı. Çayırlı Karayolu’nda 1,5 kilometrelik, Küçükburun’da ise 3 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Ayrıca Gülyaka’daki deponun 1,7 kilometrelik bağlantısı tamamlandı. 2026 yılına kadar 80 kilometrelik şebekenin bakım ve onarımının yapılması hedefleniyor.

Su yatırımlarının yanı sıra kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısında da önemli adımlar atıldı. Molla Arap, Akmescit ve Kaplan mahallelerinde yeni kanalizasyon hatları döşendi. Başköy’de atık su terfi merkezi ve iletim hatları yenilenecek. Faik Tokluoğlu Bulvarı ve Gençlik Caddesi’nde belediye iş birliğiyle 850 metrelik yağmursuyu hattı ve 5 ızgara imalatı tamamlandı.

İstasyon, Millet, Selimiye ve Demokrasi Caddeleri başta olmak üzere merkezdeki 11 bölgede su baskınlarını önleyecek 5 kilometrelik yağmursuyu kanalı için ihale süreci tamamlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.