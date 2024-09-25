25 Eylül 2024 itibarıyla benzine yapılan 1,20 TL zam, vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Döviz kurundaki artış ve küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını inceleyelim.

Güncel akaryakıt fiyatları (25 Eylül 2024)

İzmir

Benzin: 43,53 TL

43,53 TL Motorin: 42,66 TL

42,66 TL LPG: 24,93 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42,75 TL

42,75 TL Motorin: 41,74 TL

41,74 TL LPG: 25,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42,64 TL

42,64 TL Motorin: 41,66 TL

41,66 TL LPG: 24,63 TL

Ankara

Benzin: 43,08 TL

43,08 TL Motorin: 42,15 TL

42,15 TL LPG: 25,16 TL

Zamların sebebi ne?

Benzine gelen zamların temel nedenleri arasında döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Döviz kuru özellikle Türkiye'de ithal edilen petrolün maliyetini artırırken, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da doğrudan tüketiciye yansıyor.

Döviz kurunun etkisi

Dolar/TL paritesindeki artış, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Türkiye’nin petrol ithalatında dışa bağımlı bir ülke olması, döviz kurundaki her dalgalanmayı doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıtıyor.

Küresel petrol fiyatlarının rolü

Küresel piyasada petrol fiyatlarındaki değişim, OPEC kararları, arz-talep dengesi ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan şekilleniyor. Son aylarda küresel arz kesintileri ve talep artışı, petrol fiyatlarını yukarı çekti.