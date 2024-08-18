Ali Koç'un yere düşmesi ve olayın ardından

Sahaya giren bir kişi, Ali Koç'u iterek yere düşürdü. Koç, polis ve korumalar eşliğinde protokol tribününe geri dönmeye çalıştı, ancak tepkiler devam etti. Göztepe CEO’su Kerem Ertan ve diğer yetkililer de sahaya inerek, Ali Koç’a tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Olaylar nedeniyle maçın başlaması gecikti ve Ali Koç, stadın tamamen boşalmasının ardından ayrıldı.

Göztepeli Yönetici Fatih Özkan gözaltına alındı

Yaşanan arbede sonrası, Ali Koç'u iten kişinin Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi ve akreditasyon kartı sahibi olan Fatih Özkan olduğu belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkan'ı gözaltına aldı. Özkan’ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu gelişme, spor camiasında geniş yankı uyandırdı ve olayların ardından spor güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.