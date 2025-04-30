İzmir Kuyumcular Odası'nın 30 Nisan 2025 tarihli verilerine göre, altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların gözdesi gram altın 4080 TL'den işlem görmeye başladı. Has altın fiyatı ise 4152,89 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın 7140 liraya ulaştı

Yeni çeyrek altın fiyatı 7140 TL'ye yükselirken, eski çeyrek 7130 TL'den satılıyor. Yarım altın da 14280 TL ile yatırımcıların radarında. Eski yarım altın ise 14260 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını 28630 liradan işlem görüyor

Altın yatırımcısının güvenli limanı olarak bilinen Cumhuriyet altını İzmir'de 28630 TL'ye alıcı buluyor. Ziynet altın ise 28560 TL'den satılıyor.

22, 18 ve 14 ayar altın fiyatları da açıklandı

İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği fiyatlara göre:

22 ayar altın: 4080 TL

18 ayar altın: 3530 TL

14 ayar altın: 3330 TL

Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik yatırımcılar ve kuyumcular tarafından yakından takip ediliyor. Altının seyrinde dolar kuru ve küresel gelişmelerin etkisi büyük.

Piyasalardaki dalgalanmanın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu…