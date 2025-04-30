Borsa İstanbul'da dalgalı görünüm devam ediyor. Dünkü işlemlerde yüzde 0,88 oranında değer kaybederek 9.224,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 30 Nisan Çarşamba gününe önceki kapanışa göre yalnızca 0,45 puanlık sınırlı bir artışla 9.225,29 puandan başladı.

Sektör endeksleri karışık sinyaller veriyor

Günün açılışında sektörel bazda farklılıklar öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,02 gerileme kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 0,97 artışla sigorta olurken, en fazla kayıp yaşayan alan ise yüzde 1,27 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının küresel piyasalar üzerindeki etkileri sürüyor. Ticaret savaşları, tarife kararları ve belirsizlik ortamı, yatırımcıların risk iştahını düşürmeye devam ediyor.

Döviz kurları borsayı baskılıyor

Aynı saatlerde döviz cephesinde ise Dolar/TL yüzde 0,1 artışla 38,5010 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 43,8025 ile yatay seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,05 primle 51,5585'ten alıcı buluyor. Kurdaki hareketlilik, Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.