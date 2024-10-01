Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri Sanatla Buluştu

Bornova Belediyesi'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği "Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri", sadece edebiyatseverleri değil, sanatseverleri de bir araya getirdi. Türkiye’nin en geniş katılımlı kitap fuarlarından biri olan etkinlik, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi öğrencilerinin verdiği muhteşem bir konserle zenginleşti.

Kitap günleri ve sanatın buluşması

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nde müzik eğitimi alan 6-17 yaş arası kursiyerler, organizasyon kapsamında unutulmaz bir performans sergiledi. 31 kişilik orkestra ve 40 koristin sahne aldığı konser, Yeşilçam’ın klasikleşmiş müzikleriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Koro Şefi Melek Koç Barut ve Orkestra Şefi Caner Araal yönetimindeki ekip, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahneye çıktı. Gitar Eğitmeni Mehmet Kılınç ve Vurmalı Çalgılar-Kanun Eğitmeni Namık Sağlam’ın da katkılarıyla hazırlanan performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bornova’nın sanata verdiği önem

Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanata olan desteğini bir kez daha vurguladı. Eşi Beste Eşki ile birlikte konseri izleyen Başkan Eşki, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini daha da yaygınlaştıracaklarını belirtti. Başkan Eşki, “Bornova, kültür ve sanatın merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kitap Günleri ve müzik gibi sanatsal etkinliklerle halkımızı kültürel zenginliklerle buluşturma amacımızı sürdüreceğiz” dedi.

Nostaljik bir akşam

Konserde seslendirilen "Neler Oluyor Hayatta", "Kan ve Gül", "Mavi Boncuk" ve "Fesuphanallah" gibi Yeşilçam klasikleri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Müzikseverlere nostaljik bir atmosfer sunan kursiyerler, hem performanslarıyla göz doldurdu hem de sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatla dolu bir gelecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın her dalını Bornovalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Kursiyerlerimiz, geleceğin sanatçılarıdır. Onların yeteneklerini geliştirmek ve sanata olan ilgilerini desteklemek bizim en büyük hedefimiz. Bornova’nın kültür ve sanatla dolu bir geleceğe sahip olması için çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.