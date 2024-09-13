Hem yatırımcılar hem de altın takı meraklıları için altın fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, dikkatle takip ediliyor. 22 ayar altından Cumhuriyet altınına kadar birçok kategoride fiyatlar güncellendi.

İzmir Kuyumcular Odası’ndan güncel altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen fiyatlar, altın yatırımcıları ve alıcıları için büyük önem taşıyor. 22 ayar altının gram fiyatı 2750 TL olarak belirlenmiş durumda. Bunun yanı sıra, 18 ayar altın 2420 TL ve 14 ayar altın ise 2280 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ve çeyrek altında durum

Cumhuriyet altını, 19.500 TL gibi yüksek bir rakamla piyasada yer alırken, çeyrek altın fiyatları ise hem yeni hem de eski basım olarak ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yeni basım çeyrek altın 4820 TL’den satılırken, eski basım çeyrek altın 4810 TL ile alıcı buluyor. Yarım altın 9640 TL, ziynet altın ise 19.280 TL olarak güncellendi.

Has altın fiyatı

Altının saf hali olan has altının gram fiyatı ise 2839,23 TL olarak açıklandı. Altın yatırımcıları ve alım satım işlemleri yapan kuyumcular için bu rakamlar, piyasada referans olarak kabul ediliyor.

Yatırımcılar çin ne anlama geliyor?

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, enflasyon ve döviz kuru gibi etkenlerin etkisiyle değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ederek, uygun alım ve satım fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor.