İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği altın fiyatları güncellendi. 22, 18 ve 14 ayar altın fiyatlarıyla birlikte çeyrek, yarım ve ziynet altın gibi yatırım araçlarının fiyatları da haberimizde yer alıyor.

İzmir Kuyumcular Odası güncel altın fiyatları (24 Eylül 2024)

İzmir'de altın fiyatları kuyumculuk sektöründe tavsiye edilen oranlar üzerinden işlem görüyor.

İşte güncel fiyatlar:

22 Ayar Altın: 2.860 TL

2.860 TL 18 Ayar Altın: 2.520 TL

2.520 TL 14 Ayar Altın: 2.370 TL

2.370 TL Gram Altın: 2.860 TL

2.860 TL Cumhuriyet Altını: 20.290 TL

20.290 TL Çeyrek Altın (Yeni): 5.010 TL

5.010 TL Çeyrek Altın (Eski): 5.000 TL

5.000 TL Yarım Altın (Yeni): 10.020 TL

10.020 TL Yarım Altın (Eski): 10.000 TL

10.000 TL Ziynet Altını (Yeni): 20.040 TL

20.040 TL Ziynet Altını (Eski): 20.000 TL

Kuyumcuların tavsiye ettiği fiyatlar

İzmir'deki kuyumcular, altın yatırımında 22 ayar ve gram altın gibi seçeneklerin öne çıktığını belirtiyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altını ise düğün sezonu ile birlikte en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle yeni ve eski çeyrek altın fiyatları arasındaki farkın, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi öneriliyor.

Altının yatırım değeri

Altın, uzun vadeli yatırımcılar için en güvenli limanlardan biri olarak kabul ediliyor. İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği bu fiyatlar, hem bireysel hem de ticari yatırımcıların kararlarını yönlendirmede büyük rol oynuyor.