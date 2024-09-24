Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından hazırlanan Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın Sonuç Raporu'nda, Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri önerisine dikkat çekildi. Raporda, “Sevk zincirine geçişte ilk başta MHRS'den aile hekimleri için açılan alan yüzde 20 olarak planlanmalıdır. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem, aile hekimliğinde tıkanmamalıdır” denildi.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın Sonuç Raporu yayımlandı. Sağlık-Sen web sitesinde yayınlanan raporda, aile hekimliği sisteminin hem sorunlarına hem de geleceğine dair öneriler yer aldı. Raporda 20 yıldır Türkiye'de uygulanan aile hekimliği sisteminin birçok sorunu olduğu belirtilerek, “Ortaya çıkan bu sorunlar, sadece aile hekimlerini değil, aynı zamanda halk sağlığını da derinden etkilemektedir” denildi.

“Aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı”

Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, “Öncelikle aile hekimliğinde sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için hekim başına düşen nüfusun mevcut çalışanlar için gelir kaybına neden olmadan azaltılması elzemdir ve bunun için de aile hekimliği birimi ve aile hekimi sayısının artırılması gerekmektedir” önerisinde bulunuldu.

“Kademeli sevk zinciri uygulanmalı”

Aile hekimlerinin hastalık öncesi aşamada aktif rol alması gerektiğine ve Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri uygulamasına dikkat çekilen raporda, şu öneriye de yer verildi:

“Sevk zincirine geçiş davranış değişikliği ve sistemsel düzenleme gerektirdiğinden sürece yayılarak kademeli sevk zincirine geçmek gerekmektedir. Aile hekimi sevk istediği zaman MHRS'ye girip randevu almak zorunda olmalıdır. MHRS'de aile hekimine alan açılmalı ve aile hekimleri buradan sıra beklemeden aynı gün veya ertesi güne randevu alabilmelidir. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem, aile hekimliğinde tıkanmamalıdır.”

“Her ASM'ye bir tıbbi sekreter alınmalıdır”

Raporda, aile hekimliğinde görev yapan aile sağlığı çalışanı sayısının artırılması gerektiği belirtilerek, “Mevzuatta hekim başına en az bir aile sağlığı çalışanı olması gerektiği belirtilmektedir. Üç hekime ek bir aile sağlığı çalışanı daha planlaması kamu üzerinden yapılmalıdır. Aynı şekilde her ASM'ye bir tıbbi sekreter planlaması yapılmalıdır. Ayrıca ASM'lerde güvenliğin sağlanması için büyük ASM'lerden başlanarak güvenlik görevlisi istihdamı yapılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin sürelerinin artırılması gerektiği belirtilen raporda, aile hekimliği çalışanlarının tavan, destek ve teşvik ödemelerinin artırılması da istendi.