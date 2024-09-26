İzmir Kuyumcular Odası’nın paylaştığı güncel fiyatlarla altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip edebilirsiniz. Gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın gibi yatırımcıların tercih ettiği altın türlerinde güncel fiyatlar açıklandı. Fiyatlarda görülen değişimler, küresel piyasalardaki altın hareketlerine paralel olarak ilerliyor.

İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye ettiği güncel altın fiyatları (26 Eylül 2024)

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) 22 Ayar 2.940 18 Ayar 2.590 14 Ayar 2.440 Gram Altın 2.940 Cumhuriyet Altını 20.890 Çeyrek Altın (Yeni) 5.160 Çeyrek Altın (Eski) 5.150 Yarım Altın (Yeni) 10.320 Yarım Altın (Eski) 10.300 Ziynet Altın (Yeni) 20.640 Ziynet Altın (Eski) 20.600

İzmir'deki altın piyasasında son durum

İzmir Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de altın alıcıları için önemli bir gösterge niteliğinde. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yaygın olarak tercih edilen altın türlerindeki fiyatlar, uluslararası altın piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenerek değişim gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, hem iç piyasadaki arz-talep dengesi hem de küresel ekonomik belirsizliklerle şekilleniyor. İzmir'deki kuyumculardan altın satın alacak kişiler, İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan bu tavsiye fiyatlarına dikkat ederek alım satım yapabilirler.

Altın yatırımı için İzmir’de fırsatlar

Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak her zaman güvenli limanlardan biri olmuştur. İzmir’deki kuyumcular, güvenilir fiyatlarla altın alım-satımı yapmak isteyenlere güncel fiyatlar üzerinden hizmet veriyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını, düğün ve yatırım amaçlı tercih edilen popüler seçenekler arasında yer alıyor. Fiyatlardaki artış ve düşüş eğilimlerini takip ederek doğru zamanda alım yaparak kazançlı çıkabilirsiniz.