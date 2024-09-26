Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının cenazesi, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'ye getiriliyor. Ahu Tuğba’nın cenaze töreni, kızı Anjelik Calvin’in isteği doğrultusunda Teşvikiye Camii’nde düzenlenecek.

Uzun Mücadele Sonrası Gelen Vefat

Ahu Tuğba, hayatının son yıllarında ileri seviye astım hastalığıyla mücadele ediyordu. Nisan 2024'te geçirdiği trafik kazası sonrası, 8 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve 3 hafta boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Durumunun düzelmesi beklenirken, ünlü oyuncu 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, yakın arkadaşı Nuri Alço tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Ahu Tuğba’nın Vasiyeti: Organlarını Bağışladı

Sanatçının ölümünden önce yazdığı vasiyeti dikkat çekici detaylar içeriyordu. Tuğba, organ bağışında bulunarak bu konuda duyarlılık göstermiş ve ölümüyle ilgili kaygılarını vasiyetinde dile getirmişti. Özellikle kızı Anjelik ile olan ilişkisine verdiği önemi vurgulayan Tuğba, ölümden korkmadığını ancak kızını bir daha görememekten endişe ettiğini belirtmişti.

Cenazesi Türkiye’ye Getiriliyor

Ahu Tuğba'nın otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazesi Türkiye’ye getiriliyor. Kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin bu Cuma akşamı Türkiye’ye ulaşacağını ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı. Calvin, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Bu hafta sonuna yetiştirmeyi istedim ancak Cuma gününe yetiştiremedim. Annesinin son yolculuğunda yanında olacak olan Calvin, cenaze saati ve detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağını belirtti.

Sanat Dünyası Yasta

Ahu Tuğba’nın vefatı, Türk sinema ve televizyon dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan sanatçı, birçok ünlü yapımda yer almış ve dönemin en ikonik figürlerinden biri haline gelmişti. Sevenleri ve hayranları, Tuğba’yı son yolculuğunda yalnız bırakmamaya hazırlanıyor.