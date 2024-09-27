Altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar için yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar altın ve çeyrek altındaki fiyat değişimleri dikkat çekiyor. İzmir'de güncel altın fiyatları ve kuyumculuk piyasasındaki gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel altın fiyatları (27 Eylül 2024)

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) 22 Ayar 2.980 18 Ayar 2.600 14 Ayar 2.450 Gram Altın 2.950 Cumhuriyet Altını 20.960 Çeyrek Altın (Yeni) 5.180 Çeyrek Altın (Eski) 5.170 Yarım Altın (Yeni) 10.360 Yarım Altın (Eski) 10.340 Ziynet Altın (Yeni) 20.720 Ziynet Altın (Eski) 20.680

İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası'nın paylaştığı verilere göre, 22 ayar altın 2.980 TL’den, gram altın ise 2.950 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 5.180 TL’ye yükselirken, yarım altın fiyatı 10.360 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 20.960 TL’den işlem görüyor.

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor

Son zamanlarda döviz kurlarındaki artış ve uluslararası altın piyasalarındaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını etkiliyor. İzmir Kuyumcular Odası tarafından belirlenen fiyatlar, altın yatırımcıları ve düğün sezonunda altın almayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğinde.

Altın, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak önemini koruyor. Özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi geleneksel altın türleri, hem yatırımcılar hem de hediyelik amaçlı alımlar için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor, bu yüzden piyasayı takip etmekte fayda var.