Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 2. haftasında, Slovan Bratislava ve Manchester City arasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Stadion Tehelne Pole'de oynanacak bu önemli maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak. İtalya'nın deneyimli hakemi D. Massa, karşılaşmayı yönetecek.

Maç bilgileri

Tarih: 01 Ekim 2024

Saat: 22.00

Kanal: Tabii Spor 3

Stadyum: Stadion Tehelne Pole, Bratislava

Hakem: D. Massa (İtalya)

Yan Hakemler: F. Meli, S. Alassio (İtalya)

Takımların durumu

Slovan Bratislava, Avrupa arenasında büyük bir mücadele vermek için sahaya çıkacak. Manchester City ise, Şampiyonlar Ligi'nde favori olarak gösterilen takımlardan biri olarak, grupta galibiyet arayışında. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

İstatistikler

Slovan Bratislava: Son dönem performansı dikkat çekiyor. Ligdeki son maçlarında iyi bir form grafiği sergileyen takım, Avrupa kupalarında da başarı arayışında.

Manchester City: Premier Lig’deki güçlü kadrosuyla dikkat çeken City, uluslararası alanda da iddialı bir ekip. Son dönemdeki performansları, maç için avantaj sağlayabilir.