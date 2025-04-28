İzmir Kuyumcular Odası, altın fiyatlarında yeni tavsiye edilen fiyatları paylaştı. 22 ayar altının fiyatı 4.050 TL, gram altın ise aynı seviyede işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 7.100 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar ve alıcılar, kuyumculardan aldıkları fiyatlarla ilgili olarak bu tavsiyelere dikkat etmeliler.

İzmir Kuyumcular Odası'ndan yeni altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasında oluşan fiyat değişimlerine göre güncel tavsiyelerini açıkladı. Fiyatlar, yatırımcılara ve alıcılara kılavuzluk etmek amacıyla duyuruldu. Bu fiyatlar, İzmir genelindeki kuyumcularda geçerli olacak.

22 Ayar altın fiyatı

İzmir Kuyumcular Odası'na göre 22 ayar altının tavsiye edilen satış fiyatı 4.050 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, altın yatırımcıları ve alıcıları için belirleyici olacak.

18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları

18 ayar altının fiyatı 3.510 TL, 14 ayar altının fiyatı ise 3.310 TL olarak açıklandı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, İzmir Kuyumcular Odası tarafından 4.050 TL olarak belirlenen tavsiye edilen fiyatla işlem görmekte.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altınının fiyatı ise 28.470 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat, özellikle altın yatırımcıları için önemli bir referans noktası olacak.

Çeyrek ve yarım altın fiyatları

Çeyrek altının fiyatı 7.100 TL, yarım altının ise 14.200 TL olarak belirlenmiş durumda. Eski çeyrek ve yarım altın fiyatları ise sırasıyla 7.090 TL ve 14.180 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altını fiyatları

Ziynet altını fiyatı ise 28.400 TL olarak duyuruldu, eski fiyat ise 28.360 TL olarak belirlendi.