Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir işletmede koyun-keçi çiçeği hastalığının tespit edilmesiyle, ilçedeki 13 köyde küçükbaş hayvan hareketleri durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerekli tedbirlerin alındığını ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hareket yasakları getirildiğini duyurdu.

Hastalık tespit edildi

Kaman ilçesinin Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan bir işletmede koyun-keçi çiçeği hastalığı ortaya çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın tespitiyle birlikte gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığını açıkladı. Koyun ve keçilerde görülen bu hastalık, hayvanların sağlığını tehdit ediyor ve hızla yayılarak büyük bir salgına dönüşebilir.

13 köyde hayvan hareketi yasaklandı

Hastalığın yayılmaması için, Çadırlıkörmehmet köyü ve çevresindeki 12 köyde küçükbaş hayvan hareketleri yasaklandı. Bu köyler arasında Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarışağı, Çadrılıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabası bulunuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu bölgelerdeki hayvan satışlarını da durdurdu.

Yetkililerden açıklama

Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim, yapılan açıklamada hastalıkla mücadele için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren köylerdeki hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan önemli bir tedbirdir" ifadelerini kullandı.