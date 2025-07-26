Yangından kurtarılan kaplumbağa yaşama tutunmaya çalışıyor

İzmir’in Bayındır ilçesinde 23 Temmuz’da meydana gelen orman yangınında zarar gören bir dişi kara kaplumbağa, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yeşilova Mahallesi’ni de etkileyen yangında birçok hayvan güvenli alanlara taşınırken, sahipsiz bir kaplumbağanın vücudunda ciddi yanıklar tespit edildi.

İlk müdahale sahada görevli veteriner ekiplerce yapılırken, ardından tedavisine devam edilmek üzere Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ne sevk edildi. 15 yaşından büyük olduğu tahmin edilen kaplumbağanın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Kaplumbağanın kabuğunda üçüncü derece yanıklar oluştu

Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği Sorumlu Hekimi Veteriner Özge Aras Çolak, kaplumbağanın bedeninde ciddi hasarlar olduğunu belirtti. Çolak, “İleri derecede yanıkları var. Kabuğun altında iç organlar bulunuyor. Yanıkların çoklu organ yetmezliğine neden olma riski var. Bu aşamaya gelinmemesi için tedavi sürecini dikkatle sürdürüyoruz” dedi.

Veteriner ekipler, kaplumbağanın kabuğundaki yanıkları tedavi etmek amacıyla antibiyotikli merhem, yanık kremi ve doku yenileyici ilaçlar uyguluyor. Ağrısı için de ağrı kesici tedaviye başlanmış durumda.

İyileşirse doğal yaşamına geri dönecek

Tedavi sürecinin detaylarını paylaşan Veteriner Hekim Çolak, “Kaplumbağa serin bir ortamda tutuluyor. Günlük pansumanları aksatılmadan yapılıyor. Enerji kaybını önlemek için ağızdan mama veriyoruz. Salatalık ve marul gibi taze gıdalara da ilgi gösteriyor. Genel durumu şu an stabil. Umuyorum ki tamamen iyileşecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu yakından izlenen kaplumbağa, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na sevk edildi. Tedavinin başarıyla tamamlanması halinde doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak.