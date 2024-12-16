İzmir’de, Amerikan askerinin başına çuval geçirme olayına karıştıkları iddiasıyla Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 kişi yargılanmaya başladı. İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar, eylemin önceden planlanmadığını ve olayın spontane geliştiğini ifade etti.

Olay nasıl gerçekleşti?

Geçtiğimiz 2 Eylül’de ABD’ye ait USS Wasp adlı savaş gemisi İzmir Limanı’na demirledi. Gemi personeli, kentte vakit geçirmek için gemiden indiği sırada, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir grup tarafından fark edildi. Amerikan askeri olduğu anlaşılan kişinin başına, TGB üyeleri tarafından çuval geçirildi. Çuval geçirilme anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Eylemin ardından gözaltına alınan 15 kişiden 10’u tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar da daha sonra tahliye edilmişti.

İddianame ve ceza talepleri

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 10 şüpheli hakkında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ceza talep edilirken, 15 şüphelinin tamamına “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan ceza isteniyor.

"Gezintiye çıktığımızda fark ettik"

Sanıklar bugün İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İlk olarak söz verilen Ali Onur E., "TGB üyeliğinin görevlerinden biri, Amerikan askerlerini gördüklerinde başlarına çuval geçirme geleneğidir. Eylem planlı değildi. ABD'ye karşı yaptığımız eylemdi. Onları, büromuz Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde olduğu için gezintiye çıktığımızda fark ettik" dedi.

Dönemin TGB İzmir İl Başkanı olan sanıklardan Betül K., "Türk gençliğinin tavrını ortaya koyduk. Oraya planlayarak gitmedik. Çuvalı geçirdikten sonra hemen çıkarttık, bu olay şahıslara karşı değil ABD ordusuna karşı yaptığımız harekettir" ifadelerini kullandı.

Askerlerden biriyle konuştuğunu söyleyen Can Aybars B., "Bir askere kendilerine eylem yapacağımızı, birkaç dakika boyunca konuşmaması gerektiğini söyledim. Olaydan sonra da polis ekipleriyle karakola gittik" diye konuştu.

"Çiçeklerle karşılayamazdık"

Tutuksuz sanıklar arasında yer alan TGB Genel Başkanı Kayahan Ç., "ABD'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki olayları yönetip PKK terör örgütünü desteklemesi sebebiyle eylemi gerçekleştirdik. Bu durumlar bizi milli sebep olarak eylemi gerçekleştirmemize neden oldu. Fethi Sekin'in şehit edildiği adliyedeyiz. Onu şehit edenlerin arkasında ABD var. Onları çiçeklerle karşılayamazdık. Bu sembolik bir eylemdir. Türk yargısının, milletin vicdanını dinleyeceğini umuyoruz" dedi.

"Fiziki bir zararımız olmadı"

Askerlere fiziki bir zarar vermek istemediklerini savunan Samet K. da "Biz ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı tüm suçlara karşı bir eylem yaptık. Tüm milli meselelerinde ABD, Türkiye'nin karşısındadır. Biz de bu durumları protesto etmek istedik. Eylemimiz dünyada görüldü. Amacınız çuval geçirip askerleri bırakmaktı. Fiziki bir zararımız olmadı. Zaten böyle bir şey de istemedik. Yıllar önce askerimize yaptıklarını biz de onlara uyguladık. Bizim değil, soykırımcı olarak onların yargılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Adli kontrol şartı bulunan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 11 Mart 2025'e erteledi.