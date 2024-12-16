Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste yapılan güven oylamasında gerekli desteği alamadı. Anayasanın 68. maddesi uyarınca yapılan oylamada Scholz, 207 milletvekilinin desteğini alırken, 394 milletvekili ret oyu verdi. 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Güvenoyu için gereken 367 oy sağlanamayınca, erken seçim kararı kesinleşti.

Erken seçim süreci başladı

Başbakan Scholz’un, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelerek meclisin feshedilmesini önermesi bekleniyor. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı’nın 21 gün içinde meclisi feshedip, 60 gün içinde erken seçim ilan etmesi gerekiyor. Partiler, seçim tarihi olarak 23 Şubat 2025 üzerinde anlaştı.

Hükümetin dağılma süreci

Almanya’daki hükümet, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan “trafik ışığı koalisyonu”nun dağılmasıyla krize girdi. Maliye Bakanı Christian Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP hükümetten çekildi ve koalisyon dağıldı. Scholz, erken seçim sürecini hızlandırmak için güvenoyu talebinde bulundu ancak başarısız oldu.

Seçimlerin favori adayı Merz

Seçimlerde Scholz’un en önemli rakibi, Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz olacak. Anketlere göre Merz’in oy oranı %33 civarında. SPD’nin oyu %16, Yeşillerin adayı Robert Habeck’in ise %11 olarak kaydedildi.

AfD’nin yükselişi ve koalisyon ihtiyacı

Anketler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Alice Weidel’in %18 civarında oy alabileceğini gösteriyor. Göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD’nin hükümet ortağı olmaması için diğer partilerin geniş tabanlı bir koalisyon kurması gerektiği belirtiliyor. Ancak hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamaması koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceğini işaret ediyor.