Anne Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği bir proje. 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu olan annelere belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere 60 kontörlük ücretsiz biniş hakkı tanınıyor. 4-5 yaş arası çocuk sahibi anneler de 10 kontörlük avantajdan yararlanmaya devam edecek.

Anne Kart'tan yararlanmak isteyen annelerin, 0-4 yaş arası çocuğunun olması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği gelir kriterlerini karşılaması gerekiyor. Başvurular, "bizvariz.izmir.bel.tr" web sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.

Anne Kart'ın Amacı Nedir?

Anne Kart projesinin amacı, annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak ve ulaşım masraflarını hafifletmek. Özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler için büyük bir destek olan Anne Kart, annelerin çocuklarıyla birlikte daha rahat seyahat etmelerine olanak tanıyor.

Annelerden Teşekkürler

Anne Kart uygulaması, İzmirli aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kartı alan anneler, uygulamanın özellikle ekonomik zorluklar döneminde büyük bir kolaylık sağladığını belirtiyor.

Başkan Tugay'dan Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anne Kart uygulamasının sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Annelerimizin çocuklarıyla birlikte sosyal hayata daha fazla katılabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Anne Kart, ulaşım masraflarını hafifleterek aile bütçesine de katkı sağlayacak" dedi.