İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik sosyal bir proje olan Anne Kart’ı hayata geçirerek İzmirli annelerin yüzünü güldürdü. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan proje, annelere ulaşım desteği sunarak hem maddi yükü hafifletiyor hem de çocuklarıyla sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlıyor.

Anne Kart nedir?

Anne Kart, 0-4 yaş arasındaki çocukları bulunan annelere belediyeye ait toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkânı tanıyor. Uygulama kapsamında, 0-4 yaş grubundaki çocuklara sahip annelere aylık 60 kontör yükleniyor. Ayrıca, 4-5 yaş arasındaki çocukları olan annelere de aylık 10 kontörlük kartlar veriliyor. 10 bin aile bu projeden faydalanarak hem ulaşımda hem de sosyal hayatta daha kolay bir yaşam sürüyor.

Başkan Tugay’dan annelere büyük destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Anne Kart, Konak Ferahlı Dayanışma Noktası’ndaki vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Fulden Yıldız, Dayanışma Noktalarındaki yardımların yanı sıra, Anne Kart uygulamasıyla da annelere ulaşım desteği sağladıklarını vurguladı. “Amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunabilmek” diyen Yıldız, başkan Tugay’a teşekkürlerini iletti.

Anne Kart’la ulaşım kolaylığı

Anne Kart’tan faydalanan vatandaşlar da uygulamanın onlar için büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Zahide İpek, “Rahatça ulaşımdan faydalanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Cemil Başkan’a teşekkür ederiz” dedi. Seyhan Öncel ise, “Bize bebek maması, biberon, bez sağlıyorlar. Anne Kart da iyi oluyor. Ulaşımda yardımı oluyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.