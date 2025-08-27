Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 25 Ağustos 2025 günü şüphelilere yönelik uygulama sırasında B.Ö. (41) isimli şahsın sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede, şahsın iki ayrı suçtan toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

B.Ö., “nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından aranmaktaydı. Yakalanan şahıs, gerekli yasal işlemler için Alsancak Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

İzmir Emniyet yetkilileri, “Suç ve suçlularla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecek” açıklamasında bulundu.