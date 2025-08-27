İzmir’in Konak ilçesinde, 25 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda, trafik denetimi sırasında görevli polislere mukavemet gösteren bir kişi tutuklandı.

Olay, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde saat 14.10 sıralarında gerçekleşti. Trafik ekipleri, kask takmama kuralını ihlal eden şahıs E.S.’ye işlem uygulamaya çalışırken, olayın büyümesine yol açan müdahalelerde bulundu. Şüphelinin babası M.S. ve diğer yakınları görevli polislere zorluk çıkarırken, arbede yaşandı. Bu esnada E.S., polis memurlarına saldırarak mukavemet gösterdi.

Olay yerine intikal eden ekipler, E.S. ile birlikte M.B., M.S. ve İ.S.’yi gözaltına aldı. Alınan adli talimatlar doğrultusunda E.S. ve M.B. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.B.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, E.S.’yi tutukladı.

Polis yetkilileri, kamu düzenini korumak için bu tür olaylara karşı hassasiyetlerini sürdüreceklerini belirtti.