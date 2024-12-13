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A.Ö, 11 Aralık'ta arkadaşı Fehim Can Erdoğan ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na gelmiş, çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Erdoğan'ı bıçaklamıştı.

"Cephanelik" diye de bilinen Şehitler Korusu'nda Fehim Can Erdoğan'ın (23) öldürülmesiyle ilgili yakalanan A.Ö'nün (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

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