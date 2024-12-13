İzmir'in Konak ilçesinde araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
"Cephanelik" diye de bilinen Şehitler Korusu'nda Fehim Can Erdoğan'ın (23) öldürülmesiyle ilgili yakalanan A.Ö'nün (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.
A.Ö, 11 Aralık'ta arkadaşı Fehim Can Erdoğan ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na gelmiş, çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Erdoğan'ı bıçaklamıştı.
Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Ö. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA