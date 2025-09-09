“İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganıyla düzenlenecek İkinci El Pazarı etkinlikleri, 14 Eylül’de Bayraklı’da başlayacak. Daha sonra 20 Eylül’de Konak’ta, 26 Eylül’de ise Buca’da kurulacak pazarlar, her hafta farklı ilçelerde devam edecek.

İhtiyaç sahiplerine destek, israfa çözüm

İkinci El Pazarları, yurttaşların kullanılabilir durumdaki eşyalarını yeniden değerlendirerek hem ekonomik destek sağlayacak hem de sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile kentte paylaşım ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Pazarlarda, giysiden ev eşyasına kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Böylece ihtiyaç sahipleri bütçelerine uygun alışveriş yaparken, kullanılmayan eşyalar da çöpe gitmek yerine yeniden değerlendirilecek.

Başvurular online yapılacak

İkinci El Pazarı’nda stant açmak isteyen yurttaşlar, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ikamet ettikleri ilçeyi seçerek online başvuru yapabilecek.

Belediye yetkilileri, etkinliklerin çevre dostu bir tüketim anlayışını yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, “Bu proje ile hem atıkların azalmasını hem de ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesini sağlıyoruz. İkinci el kullanımını teşvik ederek hem aile bütçelerine hem de doğaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir’in sosyal belediyecilik adımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında yürüttüğü projelerle dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Düzenlenecek İkinci El Pazarları sayesinde kent genelinde hem toplumsal yardımlaşma artırılacak hem de sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam kültürü teşvik edilecek.

Pazarların ilk durağı olan Bayraklı, 14 Eylül’de İzmirlileri bu yeni dayanışma hareketine davet edecek.