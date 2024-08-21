Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kemalpaşa ilçesinde bulunan tarihi çınar ağacının büyük bir dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Çeşitli yaralanmalara neden olan devrilen dalın altında kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine hızla çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak, ağaçların bakım ve denetimlerinin gözden geçirileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.