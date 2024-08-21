Uşak Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yürüttüğü projeleri hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Özkan Yalım, başkan yardımcılarıyla birlikte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şehir projelerinde yoğun çalışmalar sürüyor

Uşak Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Reyhan Aydın ve Serpil Keskin ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yalım, projelerin mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Sosyal yardımlaşma mağazası ile destek

Ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde Uşak Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek projesi başlattı. Başkan Özkan Yalım, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan “Sosyal Yardımlaşma Mağazası” hakkında bilgiler verdi. Yalım, “Bu mağaza aracılığıyla dar gelirli vatandaşlarımız, yeni kıyafetlere kolayca ulaşabilecek. Yurttaşlarımızın dayanışması ve belediyemizin katkısıyla mağazayı daha da büyüteceğiz” dedi.

Başkan Yalım, Sosyal Yardımlaşma Mağazası’nın, toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendireceğini ve vatandaşların bu projeye katkı sunmalarının önemli olduğunu vurguladı. Uşak Belediyesi, bu mağaza ile ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmayı ve şehrin sosyal refahını artırmayı hedefliyor.