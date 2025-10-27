Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ve Yaşar Üniversitesi AB Mükemmeliyet Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ulaşım politikalarını tartışmak için İzmir’de bir seminer düzenledi. Etkinlikte kentlerde erişilebilir, düşük karbonlu ve insan odaklı ulaşım sistemlerinin önemi vurgulandı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devrim Çukur, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin 2053 iklim-nötr hedefi kapsamında kentlerin yeşil dönüşüm sürecinde tüm paydaşların sorumluluğunu anlattı. Çukur, İzmir’in AB’nin 2030 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olmasının kentin sürdürülebilir ulaşım vizyonu için fırsat yarattığını belirtti.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, şehirlerde sera gazlarının ve partikül maddelerin emisyon kaynaklarının kurye araçları, minibüsler ve hafif ticari araçlar olduğunu açıkladı. Raylı sistemler, bisiklet ve toplu taşımanın bu yükü azaltabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Gökay Özerim, sürdürülebilir ulaşımın yalnızca çevresel değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Özerim, dijitalleşmenin akıllı ulaşım sistemleri ve veri odaklı planlama ile toplu taşımayı daha erişilebilir hale getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Bintuğ Öztürk, bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çevre bilinci, dayanıklılık ve liderlik kazandıran bir yaşam kültürü olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu’nun uzun yıllardır düzenlediği turların gençlerde sürdürülebilirlik bilinci oluşturduğunu vurguladı.