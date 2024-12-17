İzmir’in Torbalı ilçesinde, 6 yıl önce göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot gazı verilmesi sonucu yüzde 100 engelli kalan Ege Avcı (10), hayatını kaybetti. Aile, çocuklarının ölümüyle bir kez daha yıkıldı.

Olay, 10 Aralık 2018'de Torbalı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İpek Yeşilçam Avcı ve Ünal Avcı çiftinin gözlerindeki şaşılık nedeniyle ameliyat için hastaneye götürdükleri tek çocukları Ege Avcı, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazına maruz kaldı. Bu durum, küçük çocuğun kalbinin durmasına ve beyninde ödem oluşmasına yol açtı.

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, sevk edildiği Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 2 ay tedavi gördü. Ancak Ege’nin maruz kaldığı gaz, beyninde kalıcı hasara yol açarak onu serebral palsi hastası yaptı ve kendisine yüzde 100 engelli raporu verildi.

Aile, yaşanan ihmal nedeniyle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak geçen yıllar boyunca küçük Ege, sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

19 kişi hakkında dava açıldı

Soruşturma sonrası Torbalı 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri Fatih K. ile Ali Y., mekanik eksikliklerin giderilmesi için anlaşılan firma yetkilisi Nuri Ö., hastanenin faaliyete geçtiği tarihten kesin kabulüne kadar bakım ve onarımının yükümlülüğünde sorumlu olan firma yetkilisi Vedat B., Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol T., Hastane Müdürü Ahmet A., Mekatronik Teknikeri Tarık O., Biyomedikal Teknikeri Fatma G., Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ö., Anestezi Teknisyeni Sibel A. ve Anestezi Uzmanı Dr. Gülüzar G.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava sürerken Ege hayatını kaybetti

O tarihten bu yana yüzde 100 engelli olarak yatağa bağımlı yaşayan Ege, 2 Eylül 2024’te Behçet Uz Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege, 15 Aralık’ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti. Avcı, "Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı. Oğlum öldü ancak ihmali bulunanların hala hesap vermedi" dedi.