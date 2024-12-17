Hemşirelik alanında Türkiye’de ilk lisans eğitimi veren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (HEMDEK) Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Hemşirelik eğitimi geliştiriliyor

HEMDEK Genel Kurulu’nda, hemşirelik eğitiminde kalite, standardizasyon ve araştırmaların iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı. 14 üniversitenin fakülte dekanlarının katıldığı toplantıda, eğitim programlarının güncellenmesi, pandemi ve doğal afetlerde acil eğitime yönelik politikaların geliştirilmesi gibi önemli başlıklar gündemdeydi.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, açılış konuşmasında şunları vurguladı: “Sağlık eğitiminde kaliteyi artırmak ve araştırmalara öncelik vermek, Ege Üniversitesi’nin temel hedeflerindendir. Fakültemiz, nitelikli hemşireler yetiştirerek toplumun sağlık ihtiyaçlarına önemli katkılar sunmaktadır.”

Liderlik eğitiminin önemi vurgulandı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ise toplantının önemine dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu: “Hemşirelik, sağlık hizmetlerinin sunumunda olduğu kadar, politikalarının şekillendirilmesinde de kritik bir role sahiptir. Öğrencilerimize mesleki etik ve liderlik becerileri kazandırmak önceliğimizdir.”

Koleksiyon ziyaretiyle mesleki geçmişe yolculuk

Toplantının ardından, konsey üyeleri Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Fuaye Alanı’nda sergilenen “Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu”nu ziyaret etti. Bu özel koleksiyon, hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimine ışık tutan üniformalar, eğitim araçları ve tıbbi gereçlerden oluşuyor. HEMDEK Başkanı Prof. Dr. Merdiye Şendir, toplantının amacını şu sözlerle özetledi: “Hemşirelik eğitiminin niteliğini artırmak, ulusal eğitim programlarını güncellemek ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı politikalar geliştirmek konseyimizin temel hedeflerindendir.”

Ege Üniversitesi’nin lider rolü

Ev sahipliği yaptığı bu toplantıyla, Ege Üniversitesi hemşirelik alanında lider konumunu bir kez daha pekiştirdi. Fakültenin yeni binası ve donanımlarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlü bir altyapı sunduğu, toplantı boyunca sıkça vurgulandı.