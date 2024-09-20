Türkiye’nin Ilk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Hizmete Girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun ülkeye ulaştığını açıkladı. Bayraktar, bu platformun ülke enerji sektöründe önemli bir adım olacağını vurguladı.

Günde 10 milyon metreküp üretim hedefi

Bakan Bayraktar, yeni platformun 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp doğal gaz üreteceğini belirtti. “Bu tesis, ülkemizin enerji arzını güçlendirecek,” diyen Bayraktar, platformun deniz tabanına 20 çapayla sabitleneceğini açıkladı.

Personel ve operasyon bilgileri

Günde yaklaşık 140 personelin çalışacağı platformda, çoğunluğunu Türk vatandaşlarının oluşturduğu bir ekip görev alacak. Karada ise toplamda 165 kişilik bir ekip, 7/24 çalışarak tesisin operasyonunu sürdürecek. Bayraktar, “İnşallah tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Filyos’a taşınma süreci

Yüzer platformun ilk olarak birkaç ay Çanakkale’de misafir olacağını ve ardından Filyos’a hareket edeceğini belirten Bakan Bayraktar, bu geçişin stratejik önemine dikkat çekti.

Platforma isim verilecek mi?

Platform için bir isim belirlenmesi yönündeki soruları da yanıtlayan Bayraktar, “Elbette ki bir isim olacak. Öneriler üzerinde çalışıyoruz ve bunları değerlendirip Cumhurbaşkanı’na arz edeceğiz,” dedi.

Karadeniz’de gelecek üretim planları

Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki üretim planlamasına da değinerek, “Faz-1’deki çalışmalar devam ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde toplam 12 kuyu ile 10 milyon metreküp gaz hedefliyoruz,” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, 2026 yılı içerisinde 9 milyon hanelik doğal gaz ihtiyacını karşılayacak üretimin yapılmasının planlandığını ifade etti.