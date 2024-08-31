İzmir’de 2024 yılı balıkçılık sezonu, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Törene katılan Binali Yıldırım ve diğer protokol üyeleri, denizin ve balıkçılığın önemine dikkat çekerek, körfeze binlerce yavru balık bıraktılar.

Balıkçılık ve ekonomi için kritik rol

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törene son başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Binali Yıldırım, denizlerin sadece balıkçılık değil, aynı zamanda turizm ve taşımacılık açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldırım, "Denizlerimiz, sadece bugünün değil, geleceğimizin de en büyük hazinesidir. Onları korumak ve ekolojik dengeyi bozmadan kullanmak, hem bizler hem de gelecek nesiller için hayati öneme sahip" dedi.

Planlı üretimle sürdürülebilir balıkçılık

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, konuşmasında Türkiye'de balıkçılıkta planlı üretim sürecine geçildiğini ve bu yıl hamsi avcılığı için belirlenen 400 bin tonluk kotanın, sürdürülebilir balıkçılık adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Şahin, "Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla başlatılan bu planlama, gelecek nesillerin de bu zenginlikten faydalanmasını sağlayacak" diye ekledi.

Güzelbahçe'nin balıkçılık kültürü

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçelerinin bir balıkçı kasabası olduğunu belirterek, nüfuslarının yüzde 40’ının balıkçılıkla uğraştığını söyledi. "Balıkçılarımız yılın 12 ayı gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların emeği ve çabası, sofralarımıza temiz ve ucuz balıklar olarak dönüyor. Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın önemi

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, su ürünleri sektörünün ekonomideki payının giderek arttığını ancak dünya genelinde avcılıkla elde edilen deniz ürünlerinin sınır noktasına ulaştığını belirtti. Özgener, "Sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri kaynaklarının verimli kullanımı ve türlerin korunması açısından hayati önem taşıyor" diyerek ekolojik dengeye vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından, balık popülasyonunu artırmak amacıyla İzmir Körfezi'ne binlerce yavru balık salındı. Ayrıca denize çelenk bırakılarak, denizlerin ve balıkçılığın korunmasına yönelik bir farkındalık oluşturuldu.