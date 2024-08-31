Bu yıl 93.sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açarken, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri "Belediyeler Sokağı" oldu. İl ve ilçe belediyeleri, bu alanda kurdukları stantlarla projelerini, çalışmalarını, yöresel ürünlerini ve bölgesel zenginliklerini tanıtırken, Foça Belediyesi'nin fuarda stant açmamış olması dikkat çekti.

Foça Belediyesi'nin stant açmaması, fuarı ziyaret eden vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Foça gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir ilçenin, özellikle turizm potansiyeli yüksek olduğu düşünüldüğünde, böyle önemli bir organizasyonda yer almamış olması vatandaşları şaşırttı. Fuarda sergilenen diğer belediye stantları yoğun ilgi görürken, Foça Belediyesi'nin neden stant açmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmaması, konu hakkında spekülasyonlara da yol açtı. Fuarı ziyaret edenler, bu durumu üzücü bulduklarını belirtti.

Başkanın gafı bu duruma mı sebep oldu?

Yaklaşık iki hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırılması sonrası bir çok siyasi, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Fakat Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, geçmiş olsun dileklerini iletirken görsel olarak Özel yerine İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

Fuara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacak olması, bu stantın boş olmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.