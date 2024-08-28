İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ), yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bölgede gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarında doğrudan yabancı yatırımlar için cazip bir merkez olacağını vurguladı.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni ziyaret ederek bölgede faaliyet gösteren firmaları yerinde inceledi. BASBAŞ’ın sunduğu yatırım fırsatlarının Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için çekici kıldığını belirten Dağlıoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında doğrudan yabancı yatırımlarda önemli bir artış beklediklerini ifade etti.

Küresel ekonomik konjonktürde, merkez bankalarının yüksek faiz politikalarının yatırımları yavaşlattığını söyleyen Dağlıoğlu, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye’ye olan ilginin artacağını öngördüklerini belirtti. Bu süreçte, yatırımcılara hazır tesis sunan bölgeler, özellikle BASBAŞ, büyük bir avantaj sağlıyor.

BASBAŞ’ta faaliyetler ve yeni yatırımlar

Batı Anadolu Serbest Bölge Müdürü Reşat Çeçen, bölgedeki mevcut durum hakkında bilgi verirken, BASBAŞ’ın 2 milyon 362 bin metrekare alana sahip olduğunu ve bu alanın 1.7 milyon metrekarelik kısmının kiralanabilir arazi olarak sunulduğunu söyledi. Bölgenin, yol, yeşil alan ve idari binalar gibi altyapı çalışmaları tamamlanmış durumda ve şu anda dört parselde yatırımcılar üretime başlamış bulunuyor.

İDA Trim ve diğer firmalar

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, BASBAŞ’ta üretime başlayan firmalar arasında Kanada-Türkiye ortaklığıyla kurulan İDA Trim’in bulunduğunu belirtti. Bu firma, Mercedes ve Audi gibi lüks otomotiv markalarına Bergama’dan koltuk kılıfı ihraç ediyor. İlk etapta 400 kişiye istihdam sağlayan firma, ilerleyen süreçte bu sayıyı 2 bine çıkarmayı planlıyor.

Bölgede faaliyet gösterecek diğer önemli firmalar arasında Rusya merkezli Zenith RS, endüstriyel raf üretimi yapacak; Onursan şirketi, büyük araçların balata aksamlarını üretecek; ve elektrik sektöründe aydınlatma ekipmanları üreten Cemdağ firması yer alıyor.

Alman firmalarının artan ilgisi

Son yıllarda BASBAŞ’a özellikle orta ölçekli Alman firmalarının ilgisinin arttığını belirten Dr. Faruk Güler, bölgenin sunduğu esnek modüler yapıların yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Bu yapılar, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre hızla uyarlanabiliyor ve kısa sürede üretime başlanabiliyor.

ESBAŞ ve BASBAŞ olarak yurt dışında yürütülen tanıtım çalışmalarında Türkiye’nin de tanıtıldığını ifade eden Dr. Güler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile iş birliği içinde, uluslararası fuar ve organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu tür projelerin, Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.