İzmir’in Dikili ilçesinde temiz enerjiye geçiş için önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Dünya Bankası kredisiyle desteklenen 1.4 Megawatt gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında Dikili Belediyesi'nin yıllık enerji ihtiyacı tamamen güneşten karşılanacak.



Dikili, temiz enerjiye geçiyor

Dikili Belediyesi’nin enerji giderlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla planlanan GES projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Demirtaş Mahallesi’nde kurulacak santralin yer teslimi ve sözleşme imza töreni, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Belediyenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

1.4 Megawatt kurulu güce sahip olacak GES, tamamlandığında belediyeye ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Böylece hem karbon salınımı azaltılacak hem de bütçeye ciddi bir katkı sağlanacak.

Başkan Kırgöz: “Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, projenin yalnızca bir enerji yatırımı olmadığını, aynı zamanda ilçenin geleceği için atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı:

“Dikili’mizin tarihinde bir ilke imza atıyoruz. Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen bu projeyle çevreyi korurken geleceğe yatırım yapıyoruz. GES projemizin sözleşmesini imzalayıp yer teslimini tamamladık. İlçemize hayırlı olsun.”

Kırgöz ayrıca projeye katkı sağlayan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İzmir Bölge Müdürlüğü'ne, müşavir firma İDEA Grup’a, yüklenici firma Armin Elektrik’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sürdürülebilirlik hedefleniyor

GES projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansmanı” kapsamında gerçekleştiriliyor. Proje, belediyelerin yeşil dönüşümüne katkı sunmayı amaçlıyor.