Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Mutluluk Kahveleri projesi birinci yılını kutluyor. İlki geçtiğimiz yıl Kemeraltı’nda açılan ve kısa sürede Konaklıların vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelen Mutluluk Kahveleri, 1 yılda toplam 8 şubeye ulaştı.

1 Yılda 8 Şubelik Yayılım

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içerisinde başlattığı Mutluluk Kahveleri projesi, kısa sürede ilçeye yayıldı. Kemeraltı’ndaki Abacıoğlu Hanı’nda açılan ilk şubenin ardından, Güneşli Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Alsancak, Güzelyalı ve Çınartepe'de yeni Mutluluk Kahveleri hizmet vermeye başladı. Sekizinci şube ise Murat Reis Mahallesi’ndeki M. Yüce Sonkurt Parkı içerisinde açıldı.

10 TL Çay, 20 TL Kahve: Halkın Cebine Dost Menü

Günümüzde birçok kafenin yüksek fiyat politikaları nedeniyle tercih edilemediği bir ortamda, çayın 10 TL, kahvenin 20 TL olduğu Mutluluk Kahveleri vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkan proje, özellikle dar gelirli yurttaşlar, emekliler, öğrenciler ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Vatandaştan Yoğun İlgi ve Teşekkür

Kahvelerin müdavimlerinden Ahmet Taştan, “Haftada üç dört gün buradayım. Fiyatlar çok uygun, başka yerde oturamıyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Emekli yurttaş Sema Tekbey Bozacı ise, “Bu mekanlar bütçemize çok uygun. Çay 10, tost 35 TL. Her şey çok makul” dedi.

Öğrenciler ve Turistler de Memnun

Projenin gençler arasında da yaygınlaştığını belirten öğrenci Elif Döneken, “Tarihi mekanda uygun fiyatlı güzel yemekler bizi çok mutlu etti” dedi. Kente dışarıdan gelen Rümeysa Türkyılmaz ise fiyatları görünce şaşırdığını belirterek, “İzmir’de böyle bir yerle karşılaşmak bizi çok memnun etti” ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilikte Örnek Uygulama

Mutluluk Kahveleri, yalnızca bir kafe zinciri değil, sosyal dayanışma ve eşit erişim anlayışıyla geliştirilen bir kamusal hizmet modeli olarak öne çıkıyor. Konak Belediyesi, vatandaşların bütçesine uygun fiyatlarla sosyalleşme imkânı sunduğu bu proje ile Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.