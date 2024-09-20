Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Salı günü itibarıyla benzine 1,40 TL zam yapılması beklenirken, güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de değişiklik gösteriyor.

Benzine 1,40 TL zam geliyor

NTV'nin haberine göre, 20 Eylül 2024 Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 1,40 TL zam gelmesi bekleniyor. Bu artış, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişler, yerel akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor ve tüketiciye zam olarak yansıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (20 Eylül 2024)

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı şu an 41.55 TL seviyesindeyken, motorin litre fiyatı 41.74 TL olarak işlem görüyor. LPG'nin litre fiyatı ise 25.13 TL olarak belirlenmiş durumda. Anadolu yakasında ise benzin fiyatı 41.42 TL, motorin fiyatı 41.67 TL, LPG ise 24.59 TL’den satılıyor.

Ankara'da benzin litre fiyatı 41.90 TL, motorin fiyatı 42.19 TL ve LPG fiyatı 25.14 TL seviyelerinde. İzmir’de ise benzin 42.35 TL, motorin 42.71 TL ve LPG 25.04 TL’den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV uygulanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınıyor. Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin temel nedenini oluşturuyor.