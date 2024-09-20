İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde yarın Yunanistan’ın güçlü ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, turnuvada normal sezonda mücadele edebilmek için bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak zorunda. Karşılaşma, yarın saat 21.30'da oynanacak.

Yenerse B grubunda yer alacak

Aliağa Petkimspor, elemelerin ilk turunda Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch'u 92-72 mağlup ettikten sonra Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 yenerek finale yükseldi. Eğer İzmir ekibi PAOK'u mağlup ederse, Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile B Grubu'nda yer alacak.

Ancak Aliağa Petkimspor'un PAOK’a kaybetmesi durumunda, yoluna FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda devam edecek.