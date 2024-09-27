Son bir haftadır belirgin bir artış gösteren bu haşerelerle ilgili olarak, pek çok vatandaş yetkililere çağrıda bulunarak acil önlemler alınmasını istiyor. Beyaz sineklerin neden olduğu sorunlar, özellikle tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması, vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratıyor. Beyaz sineklerin daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için gereken önlemlerin bir an önce alınması bekleniyor.

Bazı vatandaşlar X platformundan tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

Emel Aydın:

Hergün hava solumak yerine beyaz sinek soluyoruz ve hiçbir ilaçlama vs yapılmıyor, Konak bölgesindeki koku her yere yayılmış durumda. Belediyelerin hizmeti kime yapılıyor? Bu sorunlarla ilgili bir çözüm görmek istiyoruz. @drcemiltugay @izmirbld @nilufercmutlu

Hergün hava solumak yerine beyaz sinek soluyoruz ve hiçbir ilaçlama vs yapılmıyor, Konak bölgesindeki koku her yere yayılmış durumda. Belediyelerin hizmeti kime yapılıyor? Bu sorunlarla ilgili bir çözüm görmek istiyoruz.@drcemiltugay @izmirbld @nilufercmutlu — Emel Aydın (@emellaydin) September 26, 2024

Mustafa Gerger:

Bütün İzmir küçük beyaz sineklerin istilası altında. Özellikle sabah saatlerinde saçım, gözüm, ağzımın içi, kıyafetim sinek içerisinde kalıyor. Lakin hiç ilaçlamaya da şahit olmuyorum. Sayın

@izmirhim, @bayraklibld, @izmirbld bu duruma karşı bir önleminizi neden göremiyoruz?

Bütün İzmir küçük beyaz sineklerin istilası altında. Özellikle sabah saatlerinde saçım, gözüm, ağzımın içi, kıyafetim sinek içerisinde kalıyor. Lakin hiç ilaçlamaya da şahit olmuyorum. Sayın @izmirhim, @bayraklibld, @izmirbld bu duruma karşı bir önleminizi neden göremiyoruz? — mustafagerger (@mustafagerger1) September 26, 2024

M. Cengiz Yörükoğlu:

Sn @izmirhim Alsancak semtinin her yerinde zeminde ve 10. katta bile hızla uçabilen çok küçük beyaz sinekler tarafından istila edildiğini görmekteyiz, bu ilk defa oluyor, bunun neden olduğunu bilmek ve mücadelesinin yapılmasını rica ediyorum, teşekkür ederim.

Sn @izmirhim Alsancak semtinin her yerinde zeminde ve 10. katta bile hızla uçabilen çok küçük beyaz sinekler tarafından istila edildiğini görmekteyiz, bu ilk defa oluyor, bunun neden olduğunu bilmek ve mücadelesinin yapılmasını rica ediyorum, teşekkür ederim. @drcemiltugay pic.twitter.com/039Gl2QIfK — M.Cengiz Yörükoğlu ® (@mcyorukoglu) September 23, 2024

Nilüfer çınarı mutlu ve cemil tugay sizler ne iş yaparsınız, izmir sinek kaynıyor beyaz sinekler pislikten çöpten olabilirmi?ağzını kapayıp yürüyenler,eliyle kovalayanlar,bu geçmişine yandımını sinekleri faydalı ise ağzınıızı açıpta yürüyelimi,iş yapın şgal etmeyin o koltukları — CONKBAYIRINDAN (@beygirtahmin35) September 27, 2024

İzmir'de, özellikle Bayraklı ve Bornova tarafında polen gibi havada uçuşan beyaz sinek istilası yaşanıyor resmen. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum çok rahatsız edici. @bornovabld @bayraklibld bu konuyla ilgili bir aksiyonunuz var mı?İlaçlama yaparsanız çok seviniriz. — İrem (@iremptrs) September 25, 2024

Beyaz sineklerle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Yetkililerin bu soruna hızlı bir çözüm bulup bulamayacağı ise belirsizliğini koruyor.