Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarında toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" ifadesini kullanarak operasyonların ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK'lı teröristi, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi" denildi.

Mehmetçik, teröristlerin peşinde

Operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan MSB, “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!” açıklamasıyla terör örgütlerine yönelik kararlılığı bir kez daha ortaya koydu