İzmir’in Karşıyaka, Urla ve Menderes ilçelerinde çıkan ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir’de 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın dört gün geçmesine rağmen söndürülemedi.

Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki hayvan barınakları tahliye edildi.

Tugay: Göz göre göre geldi; 4 bin 600 hektar etkilendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın son açıklamasına göre yerleşim bölgelerinde devam eden bir yangın yok.

Ancak Tugay, havadan müdahale gereken alanlarda gündüz boyunca etkili çalışılmamasının yangının büyümesine neden olduğunu belirtti. Tugay, “Biz sorduğumuzda rüzgâr var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi” dedi.

Tugay yangının etkilediği alan ilişkin de bilgi verdi. Tugay, ''Orman Bakanı bin 600 hektar civarında alanın yandığını söyledi. Dün bize Ormancılar Derneğinden gelen bir bilgi var. Bir harita vardı. Orada 4 bin 300 hektarlık etkilendiği görünüyordu. Herhalde tam bir değerlendirme yapılabilir durumda değil şu anda” diye konuştu.

Tugay'ın, İzmir’de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Yangın yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp üç mahallenin de boşaltılmasına neden oldu. Yangın nedeniyle Yamanlar mevkiinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

Sağlık Bakanlığı İzmir’de meydana gelen orman yangınından 78 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yangına dün akşam bir gece görüşlü helikopterle de müdahale edildiği bildirildi.

Urla ve Menderes’teki yangınlar sürüyor

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Balıklıova'daki yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildiren Elban, şunları söyledi:

"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."

MSB: İki helikopter daha görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK’ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" denildi.

Yangınlarla ilgili yedi gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’deki yangınlarla ilgili yedi kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülke genelinde 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangınının meydana geldiğini not eden Yerlikaya, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir, Tire ilçesinde üç, Ödemiş ilçesinde iki, Bayındır ilçesinde bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya Bolu’daki yangınla ilgili ise gözaltına alınan dört kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan iki kişinin tutuklandığını, iki kişinin adli kontrol kararı serbest bırakıldığını söyledi.