Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batı Trakya'daki DEB Partisinin başkanı Asafoğlu esnaf ziyareti yaptı

Batı Trakya'daki DEB Partisinin başkanı Asafoğlu esnaf ziyareti yaptı

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşini boğarak öldüren Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile eşi Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.