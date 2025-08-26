Bornova Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına düzenlediği “Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu’nu bu yıl 10. kez gerçekleştirdi. Tur, yoğun katılımla gerçekleşti. Organizasyonun koordinatörü Osman Kutlu’nun 88 yaşındaki annesi Huriye Kutlu, bisikletlilere eşlik ederek etkinliğe anlam kattı.

Türk bayraklarıyla yola çıktılar

Katılımcılar, tur boyunca taşıyacakları Türk Bayrağı’nı Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan’dan teslim aldı. Gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Belkahve’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Tarihimize sahip çıkıyoruz

Başkan Eşki, “Belkahve, yalnızca Bornova’nın değil, tüm Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. 9 Eylül’e giden yolun anlamını gençlerimiz ve halkımızla birlikte yaşatmak bizler için büyük bir onur. Zaferin ruhunu kalbinde hisseden herkesle bu mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Büyük Taarruz ruhunu genç nesle aktarmak

Tur koordinatörü Osman Kutlu, “Bisiklet turuna Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Ağustos akşamı Şuhut’taki karargahından çıkıp Kocatepe’ye yürüdüğü yolu takip ederek başlıyoruz. 26 Ağustos sabahı Kocatepe’deki törenin ardından start alacağız ve ordunun geçtiği yerlerden adım adım, aynı gün ve saatte ilerleyeceğiz. Yolculukta bugünkü yollar yerine o dönemin izlediği rotayı kullanacağız ve ordunun konakladığı yerlerde çadır kurarak geceleyeceğiz. Amacımız yeni nesle o günkü koşulları ve mücadelenin zorluklarını göstermek” diye konuştu.

Ecdadın duygularını o topraklarda hissediyorlar

Daha önce iki turu tamamlayan Turan Dedeoğlu, “Yıllar önce özgürlüğümüz için şehit olan askerlerimizin ve ecdadımızın hissettiklerini o topraklarda birebir yaşıyoruz. Onlar bu vatan için canlarını verdiler. Biz de o dönemleri yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Belkahve: Zaferin ve umudun sembolü

Kurtuluş Savaşı’nın önemli sembol alanlarından biri olan Belkahve, 9 Eylül öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i ilk kez seyrettiği nokta olarak tarihi bir öneme sahip. Atatürk’ün Belkahve’de söylediği “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” sözleri, kenti işgalden kurtarmanın sorumluluğunu ve zaferin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.