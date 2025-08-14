İzmir Büyükşehir Belediyesi park dönüşümünü başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanları dönüştürme çalışmalarına Buca’da devam ediyor. Hasanağa ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu parklarında yapılan yeniliklerin ardından şimdi de Şirinyer’deki Beyazıt Aykut Parkı için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz ay parkta inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, parkın hem gündüz hem akşam güvenli ve işlevsel hale getirilmesi için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda çalışmalar hızla başladı.

Parkın güvenliği ve erişilebilirliği artırılıyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Şirinyer İZBAN istasyonu, otobüs durakları, pazaryeri ve iş merkezi gibi yoğun kullanımlı noktaların ortasında yer alan parkın, yurttaşlar tarafından daha aktif kullanılması amaçlandı.

Yeni tasarımda park aydınlatmaları güçlendirilerek gece kullanımı güvenli hale getirilecek. Ayrıca parkta yeni sosyal donatı alanları, oturma grupları ve yeşil alanlar oluşturulacak.

Havuz baştan sona yenileniyor

Buca'nın sembol parklarından biri olan Beyazıt Aykut Parkı’ndaki atıl durumda bulunan şelaleli havuz, modern bir havuzla değiştirilecek. Zeminde ve kaldırımlarda yapılacak düzenlemeler sayesinde park, engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuşacak.

Yeni tuvalet ve oturma alanları ekleniyor

Parkın içine, vatandaş talepleri doğrultusunda modüler bir tuvalet de yerleştirilecek. Yeni yeşil alanların ve bankların da eklenmesiyle birlikte park, Şirinyer halkı için bir cazibe merkezi haline gelecek.

Yaz sonunda tamamlanması planlanıyor

Yapım süreci tamamlandığında Beyazıt Aykut Parkı, sadece bir dinlenme alanı değil, şehir hayatının merkezinde aktif kullanılan bir sosyal mekân olacak. Yaz sonunda tamamlanması hedeflenen yenileme projesiyle birlikte Buca’ya yepyeni bir yaşam alanı kazandırılmış olacak.







