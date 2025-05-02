İzmir 2-4 Mayıs’ta 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapacak. Yarış güzargahındaki yollar UKOME kararıyla trafiğe kapalı olacak. Organizasyon nedeniyle bazı ESHOT hatları ile İzmir Metro AŞ’nin işlettiği Konak ve Karşıyaka tramvaylarının sefer programlarında değişiklikler yapıldı. 27 Nisan’da Antalya’da başlayan ve 4 Mayıs’ta İzmir’de sonlanacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6’ncı, 7’nci ve 8’inci etap güzergahları Kuşadası, Menderes, Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Konak’tan geçerek Bostanlı İskelesi’nde sonlanacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı uyarınca 2 Mayıs Cuma, 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri, İzmir’de yarış güzergahındaki yollar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle bazı ESHOT hatları ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarının sefer planlarında zorunlu değişiklikler olacak.

Etkilenecek otobüs hatları

2 Mayıs Cuma günü: 176, 508, 693, 694, 697, 808, 701, 705, 707, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 722, 724, 727, 743, 727, 729, 763, 770, 775, 776, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 792, 794, 795, 798, 804, 806, 858,

3 Mayıs Cumartesi günü: 8, 9, 82, 640, 641, 642, 675, 684, 732, 737, 738, 760, 761, 762, 775, 776, 778, 829, 882, 883, 906, 909, 961, 962, 975, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991,

4 Mayıs Pazar günü: 5, 6, 7, 8, 10, 24, 25, 480, 486, 18, 19, 20, 27, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 77, 78, 82, 125, 126, 135, 136, 137, 140, 147, 148, 196, 197, 200, 202, 240, 253, 258, 302, 321, 326, 330, 335, 466, 477, 487, 502, 543, 598, 602, 608, 660, 662, 675, 738, 760, 761, 777, 800, 811, 838, 847, 853, 882, 909, 912, 951, 975, 978, 981, 982, 983, 984, 985, 987 numaralı ESHOT otobüslerinin seferlerinde zaman zaman gecikmeler yaşanabilecek.

4 Mayıs Pazar günü ayrıca 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi-Konak ve 361 numaralı Bahrice Üçok- Karşıyaka İskele hatları hizmet dışı kalacak.

435, 543 ve 330 hat numaralı otobüsler, Bostanlı İskele yerine Bahriye Üçok’ta son durak yapacak. 330 ve 543 hat numaralı otobüsler; Bahriye Üçok Son Durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu, (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı’ndan sonra mevcut güzergahlarında hizmet verecek.

126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847 ve 853 hat numaralı otobüsler, Karşıyaka İskele yerine Bahriye Üçok’ta son durak yapacak.

777 hat numaralı otobüs, Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele’de son durak yapacak.

290 ve 532 hat numaralı otobüsler, gidişte, Bahriye Üçok Son Durak, Cevdet Bilsay Caddesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, İzmir

Çevre Yolu, mevcut güzergahının devamı; dönüşte ise mevcut güzergahını takiben, İzmir Çevre Yolu, Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, 1830/2 Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Bahriye Üçok Son Durak güzergahında hizmet verecek.

4 Mayıs pazar tramvay planı

Karşıyaka Tramvayı seferleri, 4 Mayıs Pazar günü, saat 06.00’dan etkinliğin bitimine kadar Ataşehir Kavşağı ile Atakent durakları arasında yapılacak. Alaybey- Selçuk Yaşar durakları arasında işletim olmayacak. Çiğli Tramvayı’nda seferler devam edecek. Konak Tramvayı ise saat 06.00’dan etkinliğin bitimine kadar Halkapınar - Gazi Bulvarı durakları arasında hizmet verecek, etkinlik süresince Fahrettin Altay-Konak İskele durakları arasında sefer olmayacak. Seferler etkinliğin sona ermesinden itibaren resmi web sayfasında yer alan sefer planına uygun olarak yapılacak.

Hangi yollar kapanacak?

60’ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, İzmir sınırlarında düzenlenecek 6’ncı, 7’nci ve 8’inci etapları kapsamında kapanacak güzergahlar şöyle olacak:

2 Mayıs Cuma

Selçuk, Menderes, Buca ve Torbalı ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak 6. Selçuk - Selçuk (Meryemana) etabında; Selçuk Saint Jean Caddesi’nden itibaren; - Atatürk Cad. - Sabri Yayla Blv. - Bakla Deresi Sk. - Nation Cad. - Ahmetbeyli - Claros Blv. - Küner Mahallesi Kavşağından - Çevre Yolu Blv - Süleyman Demirel Blv. - İzmir Aydın Cad. - Torbalı Fatih Sultan Mehmet Cad.- 6253 Sk - 18 Sk. - Karacaağaç 4011 Sk. - 4004 Sk. - 4001 Sk. - Kırıklar Yolu Üzeri Sk. - Karabağlar Sk. - Kırıklar Demokrasi Cad. - Karataş Sk. - Doğancılar Yunus Emre Cad. - 6010 Sk. - 6208 Sk. - Dağkızılca Günvar Sk. - 6180 Sokak - Gazi Mustafa Kemal Cad. - Philsa Caddesi - Torbalı Aydın Caddesi - 8 Cad. - 202 Sk. - İzmir Cad. - Selçuk Atatürk Cad. - Şehit Pilot Üsteğmen Deniz Taylan Cad. - Şehit Piyade Er Yüksel Özülkü Sk.- Şirince Boğazı Mevkii - Değirmenboğazı Sk. - 219 Sk. - Kartalaltı Mevkii - 4106 Sk. - Zeynel Irmak Cad. - 4044 Sk. - 4027 Sk. - 4020 Sk. - Şehabettin Dede Cad. - Selçuk Atatürk Cad. - Meryemana Kavşağı - Meryemana Mevkii bitiş.

3 Mayıs Cumartesi

Selçuk, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla ve Çeşme ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak 7. Selçuk - Çeşme etabında Selçuk Efes’ten itibaren - Efes Kapı Mevkii Sk. - Sabri Yayla Blv. - Bakla Deresi Sk. - Nation Cad. - Özdere İzmir Cad. - Mustafa Kemal Paşa Blv. - Gümüldür Meryemana Cad. - Ürkmez Cad. - Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. - Kuşadası Cad. - Seferihisar İzmir Cad. - Güzelbahçe Seferihisar Cad. - Mithatpaşa Cad. - Mareşal Fevzi Çakmak Blv. - Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. - Nuri Özbek Cad. - İçmeler Cad. - Çeşme Yolu Cad. - Çeşme Asfaltı Cad. - 5000 Sk. - Altınyunus 3435 Sk. bitiş.

4 Mayıs Pazar

Çeşme, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak 8. Çeşme - İzmir etabında Çeşme Kalesi önünden itibaren - 2001 Sk. - Çeşme Asfaltı Cad. - Çeşme Yolu Cad. - İçmeler Cad. - Nuri Özbek Cad. - Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. - Özbekyolu Cad. - Özbek Cad. - Koca Dere Yolu Sk. - 16/3 Sk. - Harbiye Cad. - Yalı Cad. - İskele Cad. - Neyzen Tevfik Cad. - Mareşal Fevzi Çakmak Blv. - Mithatpaşa Cad. - Mustafa Kemal Sahil Blv. Çeşme Otoyol yan yolu - Mustafa Kemal Sahil Blv. - Fevzipaşa Blv. - Anafartalar Cad. - 9 Eylül Meydanı - Mürselpaşa Blv. - Altınyol - Anadolu Cad. - Yalı Blv. - Bostanlı İskele önü bitiş.

Belirlenen güzergahlarda; bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı, etaplar halinde araç trafiğine kapanacak. Karşıyaka Yalı Bulvarı’nda Anayasa Meydanı ile etap bitiş noktası olan Bostanlı İskelesi arasında kalan kesimde bisikletliler trafik akışına göre ters yönden geçiş yapacağından, gerekli yönlendirmeler yapılarak bu kesimin deniz tarafının araç trafiğine kapatılması sağlanacak.