Şırnak’ın Uludere ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, istirahat halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karaduman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstirahat sırasında kalp krizi geçirdi
45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Garnizonda istirahat ettiği sırada aniden rahatsızlandı ve kalp spazmı geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı
Silah arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine Karaduman’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edilen Karaduman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.