İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını artırmak ve yurttaşların keyifli bir Pazar günü geçirmesini sağlamak amacıyla "Bisikletli Pazarlar" etkinliği düzenliyor. Yeni yıldan itibaren her ayın bir Pazar günü İzmirliler, bisikletle farklı rotalar keşfedecek ve ardından piknik yaparak keyifli bir gün geçirecek. İlk etkinlik 5 Ocak’ta Bostanlı’dan başlayacak.

Sağlıklı yaşam için 'Bisikletli Pazarlar'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, sporu ve sağlıklı yaşamı kentte yaşayanların günlük hayatlarının bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda başlattığı bu etkinlik, Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) iş birliğiyle düzenlenecek.

Her ay farklı rotalar

2025 yılı boyunca her ay bir Pazar günü düzenlenecek etkinlikte, İzmirliler farklı rotalarda bisiklet sürerek şehri keşfedecekler. Etkinlik sonunda ise katılımcılar, bir araya gelip piknik yaparak günü tamamlayacaklar.

İlk Bisikletli Pazar etkinliği 5 Ocak 2025 günü saat 10.30’da Bostanlı Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak ve Sasalı Piknik Alanı’nda sona erecek. Katılım için ücretsiz kayıtlar maratonizmir.org web sitesi üzerinden yapılabiliyor.