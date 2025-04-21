İzmir’de “Bisikletli Pazarlar” Üçüncü Kez Pedal Çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bisikletli Pazarlar” etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Etkinlikte, bisiklet tutkunları iki ayrı noktadan başlayarak Kültürpark’a pedal çevirdi.

İki ayrı rota, tek noktada buluşma

Bostanlı Yasemin Kafe ve İnciraltı Spor Tesisleri’nden aynı anda başlayan sürüşlerde, katılımcılar Kültürpark Ahşap Sahne’de buluştu. Bisikletliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından kurulan stantlarda ücretsiz kayıt yaptırdı. Etkinlik öncesinde müzik eşliğinde ısınma hareketleri gerçekleştirildi.

Renkli etkinliklerle spor ve eğlence bir arada

Etkinlik sonunda katılımcılar, spor aktiviteleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Voleybol, badminton, halat çekme, yavaş bisiklet ve minyatür kaleye gol atma gibi oyunlarla etkinlik renklendi. Shimano firması da etkinlik alanında kurduğu çadırda bisikletlerin bakımını üstlendi.

Her ay farklı rota

2025 yılı boyunca her ay düzenlenecek olan “Bisikletli Pazarlar” organizasyonu, farklı rotalarda gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda Redbull ve Kebapçı Murat iş birliğinde piknik etkinlikleri yapılacak. Katılım ve rota bilgileri maratonizmir.org adresinden takip edilebilecek.