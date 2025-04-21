İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalandı.

Terörle mücadele ekipleri eş zamanlı harekete geçti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için İzmir başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 şüpheli gözaltında

Yapılan operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, operasyonların örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerine karşı yürütüldüğü belirtilerek, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.