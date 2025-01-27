İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle İller Bankası’ndan aldığı ödemelerden yapılan kesintilerle zorlu bir sürece girmeye devam ediyor. Bakanlık, belediyeye gelen 1,5 milyar TL’lik ödemeyi Ocak ayında olduğu gibi bu ayda da kesecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde zor günler

İller Bankası’ndan aylık 3 milyar 172 milyon TL gelir alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında 1,5 milyar TL'lik kesinti ile zor günler yaşamıştı. Maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanması ve iki şirketin maaşlarının geç yatırılacağının duyurulması, belediyedeki işçi sendikaları tarafından tepkiyle karşılanmış ve iş bırakma eylemleri yapılmıştı.

Bakanlık kesintisi 2 ay daha sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan İller Bankası ödemelerinden bu ay da 1,5 milyar TL’lik kesintinin yapılacağı öğrenildi. Bu kesintilerin dört taksitte yapılacağı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek iki ay boyunca da İller Bankası’ndan kesintiler almaya devam edeceği bildirildi.

Maaşlarda belirsizlik devam ediyor

Maaş ödemelerindeki gecikmeler ve kesintilerin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise hala belirsiz. İşçi sendikaları, maaşlarda bir aksama olursa yeniden iş bırakma eylemleri yapmayı planlıyor. Belediye yönetimi ise maaş ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için çeşitli kaynak arayışlarına girmiş durumda.