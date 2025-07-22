Su arızası domuzların ilgisini çekti

İzmir Balçova ilçesi Asmaaltı Sokak’ta yaklaşık bir ay önce meydana gelen su şebeke arızası, uzun süre onarılmayınca bölgedeki yaban domuzlarının sulak alana inmesine neden oldu. Kazı nedeniyle oluşan su birikintisi önce arıların, ardından domuzların uğrak noktası haline geldi.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrası onarım yapıldı

Mahalle sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, daha önce tamamlamadıkları çalışmaları yeniden başlatarak su arızasını onardı ve kazılan yolu düzeltildi.

Mahalle sakinleri su kesintilerinden dertli

Mahalle sakini Hafize Çetintepe, “Bir aydan fazladır su patlağı vardı, arılar ve domuzlar buraya geliyordu. Su kesintileri sık yaşanıyor, barajlarımız boş, suyu idareli kullanıyoruz. Bu yüzden arızalara hızlı müdahale çok önemli” dedi.

Domuzlarla mahalleli iç içe yaşıyor

Bir diğer mahalle sakini Mete Küçükhacı, “Domuzlar saldırgan değil, mahalle sakinleri çöp kenarına yemek bırakıyor. Akşamları gelirler, su içerler. Domuzlarla iç içeyiz diyebiliriz. Bu nedenle domuzların buraya tekrar gelmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.